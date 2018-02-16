ANESTEZİ ÖĞRENCİSİ, STAJ YAPTIĞI HASTANENİN TUVALETİNDE İNTİHAR ETTİ
Kars Kafkas Üniversitesi öğrencisi genç, staj yaptığı hastanenin tuvaletinde koluna yüksek dozda ilaç enjekte ederek yaşamına son verdi.
Kars Kafkas Üniversitesi Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Anestezi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Mahmut K. (24) staj yaptığı hastanenin tuvaletinde koluna yüksek dozda ilaç enjekte ederek yaşamına son verdi.
KOLUNA YÜKSEK DOZDA ANESTEZİK İLAÇ ENJEKTE ETTİ
Kafkas Üniversitesi Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu'nda gece öğrenim gören Anestezi bölümü öğrencisi Mahmut K. dün staj yaptığı Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde arkadaşlarına "Lavobaya gidiyorum" dedikten sonra yanlarından ayrıldı.
Bir daha geri dönmeyen Mahmut K.'yi merak eden arkadaşları tuvalete gitti. Arkadaşlarını yerde cansız bulan öğrenciler görevlilere haber verdi. Mahmut K.'nin koluna yüksek dozda anestezik ilaç enjekte ederek yaşamına son verdiği belirlendi. Öğrencinin cansız bedeni otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Mahmut K.'nin cenazesi bugün ailesi tarafından memleketi Tokat'a götürülecek.
Kaynak: haberinburada
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