Android'in yaratıcısı Andy Rubin, bir süredir üzerinde çalıştığı yeni akıllı telefonunu kısmen de olsa gösterdi. İşte detaylar.



Android'in yaratıcısı Andy Rubin, bir süredir üzerinde çalıştığı yeni akıllı telefonunu kısmen de olsa gösterdi. İşte detaylar.



Android'iilk kodlayan bilgisayar mühendisi ve programcısı Andy Rubin, Google‘daki görevinden ayrılmıştı. Rubin, bir akıllı telefon üzerinde çalışıyordu. Bugüne kadar cihazla ilgili fazla bir bilgi paylaşmayan Rubin, Twitter üzerinden paylaştığı görsel ile yeni telefonunu kısmen de olsa gün yüzüne çıkardı.



Fotoğraftan da görüldüğü üzere telefonun tamamı açığa çıkmadı. Bu yüzden tasarımla ilgili yorum yapmak pek mümkün değil. Sadece telefonun üst ve yan kısımları görünüyor. Burada heyecan yaratan detay ise telefonun çerçevesiz oluşu. Şık bir telefon bizi bekliyor olabilir. Ön yüzdeki bir diğer detay ise bildirim çubuğunun sağ kısmına konumlandırılmış şebeke, pil ve saat göstergeleri. Burada diğer telefonlardan farklı bir durum söz konusu değil.



Andy Rubinsadece bir görsel paylaştı. Dolayısıyla telefonun tasarımı, teknik özelliklerive fiyatı konusunda bir bilgi yok. Rubin'in yeni şirketiEssential Productstarafından geliştirilen telefonun 2017‘nin ortalarında çıkması bekleniyor.



Mass Effect Andromeda Zirveye Yerleşti