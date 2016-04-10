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android'de java'nın yerini apple'ın swift'i alabilir

ANDROİD'DE JAVA'NIN YERİNİ APPLE'IN SWİFT'İ ALABİLİR

Apple'ın programlama dili Swift'i herkese açık hale getirmesi Google'ın işine yaradı. Android'in programlama dili olan Java'nın yerini Swift alabilir.

Tarih : 10 Nisan 2016, 09:56
Puan Ver : Android'de Java'nın Yerini Apple'ın Swift'i Alabilir(9/10)6


Apple, geçtiğimiz yılın Aralık ayında düzenlediği Worldwide Developers Conference sırasında, programı dili Swift'in kaynak kodu herkese açık hale getireceğini duyurmuştu.



O güne kadar Apple'ın kapalı sisteminin bir parçası olan Swift'in açık kaynak koduna dönmesi önemli bir olaydı. Anlaşılan o ki Google, Facebook ve Uber de bu olayın öneminin farkındalarmış. Çünkü ortaya çıkan yeni bilgiler, Apple'ın Swift açıklamasını yaptığı gün bu üç dev firmanın konuyla ilgili görüşmek için bir araya geldiğini gösterdi.



Swift'in Apple'ın kapalı sisteminden kurtulmasının ardından bir araya gelen Google, Facebook ve Uber, yeni programlama dilinden nasıl faydalanabileceklerini tartıştılar. Facebook ve Uber programlama dilinin sunucular için sağladığı kullanım alanlarına odaklanırken, Google'ın aklında çok daha büyük bir plan vardı. Şirkete yakın kaynaklar, Google'ın Android programlama dilini Java'dan Swift'e çevirebileceğini söylüyorlar.



Google'ın bu kararında Java'nın yaratıcısı olan Oracle ile giriştiği yasal mücadelenin etkili olduğu söyleniyor. Yıllardır süren davada şimdiye kadar Google haklı bulunmuş olsa da, önümüzdeki dönemde farklı bir karar çıkması Android'e büyük zarar verebilir. Bu yüzden Google Android'in yazılım dilini değiştirmek için alternatif arayışında. Apple'ın Swift'i Google'ın bu arayışına cevap olabilir.








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