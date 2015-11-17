

Android yine virüslerin tehdidi altında. En son ortaya çıkan güvenlik açığı Chrome tarayıcıyla alakalı. Ortaya çıkan bilgiye göre siber korsanlar, Chrome'daki bir açık sayesinde Android işletim sistemli cihazlara erişebiliyor. Detayları haberimizde.



Geçtiğimiz günlerde Tokya'da düzenlenen PacSec isimli bir konferansta, Android'in yeni bir güvenlik zafiyeti ortaya çıkarıldı. İddia Quihoo 360 araştırma şirketine ait. Google Chrome isimli tarayıcının içerisindeki bir güvenlik açığı, cihazınızın kontrolünü üçüncü kişilere açabiliyor. Bu, son 3 ayda ortaya çıkan üçüncü büyük Android açığı olarak karşımıza çıktı. Son dönemlerde mobil güvenlik konusunda ciddi iddialar var. Henüz kitlesel bir mağduriyet yaşanmadı ancak bu her an gerçekleşebiliyor. Üstelik bu sefer ortaya atılan iddia tüm Android cihazları ilgilendiriyor. Çünkü sorunun temel sebebi Google Chrome.



En son sürüm Android'e bile sahip olsanız bu açığın tehdidi altındasınız demektir. Telefonunuzun kontrolünün bir siber korsanın eline geçmesi için, bir internet sayfasını ziyaret etmeniz yeterli. Ancak bu sayfa da özel bir sayfa yani güvenli siteleri ziyaret etmekte bir problem oluşmuyor. Siber korsanlar tarafından hazırlanan zararlı sayfalardan birini ziyaret ettiğinizde, arka planda telefonunuzun kontrolünü kaybediyorsunuz. O dakikadan sonra telefonunuz bir kuklaya dönüşüyor. İstenmeyen telefon faturaları, kişisel hesaplarınızın suiistimal edilmesi gibi durumlarla karşılaşılması mümkün. Tabii ki en tehlikeli senaryo, şifrelerinizin ele geçirilmesi. Ve söz konusu güvenlik açığıyla bu mümkün görünüyor. Konferansta bir Nexus 6 modeli üzerinde bu güvenlik açığının sonuçları canlandırıldı. Google, bu açık için kısa bir süre içerisinde yama yayınlayacağını duyurdu.



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