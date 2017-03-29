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android wear'lı movado connect fiyatı belli oldu

ANDROİD WEAR'LI MOVADO CONNECT FİYATI BELLİ OLDU

ABD'li lüks saat üreticisi Movado'nun yeni akıllı saati ilgili yeni bilgiler var. Android Wear'lı Movado Connect fiyatı belli oldu.

Tarih : 29 Mart 2017, 09:36
Puan Ver : Android Wear'lı Movado Connect Fiyatı Belli Oldu(6/10)8


ABD'li lüks saat üreticisi Movado'nun yeni akıllı saati ilgili yeni bilgiler var. Android Wear'lı Movado Connect fiyatı belli oldu.



Şu sıralar düzenlenmekte olan saat fuarı Baselworld 2017‘den yeni haberler gelmeye devam

ediyor. Minimalist saat tasarımları ile bilinen lüks saat üreticisi Movado, geçtiğimiz haftalarda Android Wearişletim sistemli akıllı saatini göstereceğini açıklamıştı. Firma cihazın görsellerini ve fiyat bilgisini basına sundu ve Android Wear'lı Movado Connect fiyatıbelli oldu.



Baselworld 2017‘de birçok akıllı saat tanıtıldı ancak firmalar giyilebilir cihazlarının

sadece temel özelliklerini paylaştı. Çok detaylı bilgi vermekten kaçındılar. Movadoda aynı

yolu seçti. Firma, saatin görselleri ve fiyatını açıklamasına rağmen satın almak isteyen

kullanıcıların ve biz teknoloji severlerin merak ettiği teknik bilgilerin çoğunu paylaşmadı.



Movado Connectile ilgili bilinen özelliklere baktığımızda Always on display özelliğine sahip, kristal camlı, köşeden köşeye ekrana sahip olduğunu görüyoruz. Bu tasarımda kadran ortadan kalkıyor. Cihaz Android Wear 2.0işletim sistemini kullanıyor. Akıllı saat, iOS ve Android‘le uyumlu geliyor. Movado Connect,diğer akıllı saatlerde olduğu gibi 5 farklı kayış seçeneği sunuyor.



Android Wear'lı Movado Connect fiyatı, 495dolardanbaşlayacak. Cihaz bu yılın sonbahar döneminde Amerika ve İngiltere başta olmak üzere bazı ülkelerde satışa çıkacak. Cihazın ülkemize gelip gelmeyeceğiz ise henüz belli değil.



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