Akıllı saat konusunda rakiplerine göre biraz daha özelleştirilebilir yönüyle dikkat çeken Android Wear için 9 yeni saat arayüzü yayınlandı. Google tarafından yayınlanan yeni saat arayüzleri haberimizde.



Akıllı saat konusunda rakiplerine göre biraz daha özelleştirilebilir yönüyle dikkat çeken Android Wear için 9 yeni saat arayüzü yayınlandı. Google tarafından yayınlanan yeni saat arayüzleri haberimizde.



Bir akıllı saat almak istediğinizde karşınıza çok sayıda model çıkıyor olsa da aslında Android Wear'lı saatler diğerlerine göre daha fazla ön plana çıkıyor. Açık kaynak kodlu Android, giyilebilir teknolojiler konusunda da kullanıcılarına çok sayıda özelleştirme seçeneği sunuyor. Bunlardan en önemlisi ise saat arayüzleri. Dönem dönem yayınlanan saat arayüzlerine 9 tane daha eklendi.



Hepsi ücretsiz olan bu arayüzleri uyumlu akıllı saatinize indirip kullanmaya başlayabilirsiniz. Saatini kendine göre özelleştirmek isteyen kullanıcılar için bu arayüzler kesinlikle denemeye değer.



İşte en güncel Android Wear akıllı saat arayüzleri.