O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

android wear için 9 yeni arayüz yayınlandı!

ANDROİD WEAR İÇİN 9 YENİ ARAYÜZ YAYINLANDI!

Akıllı saat konusunda rakiplerine göre biraz daha özelleştirilebilir yönüyle dikkat çeken Android Wear için 9 yeni saat arayüzü yayınlandı. Google tarafından yayınlanan yeni saat arayüzleri haberimizde.

Tarih : 18 Aralık 2015, 10:00
Puan Ver : Android Wear İçin 9 Yeni Arayüz Yayınlandı!(9/10)9


Akıllı saat konusunda rakiplerine göre biraz daha özelleştirilebilir yönüyle dikkat çeken Android Wear için 9 yeni saat arayüzü yayınlandı. Google tarafından yayınlanan yeni saat arayüzleri haberimizde.



Bir akıllı saat almak istediğinizde karşınıza çok sayıda model çıkıyor olsa da aslında Android Wear'lı saatler diğerlerine göre daha fazla ön plana çıkıyor. Açık kaynak kodlu Android, giyilebilir teknolojiler konusunda da kullanıcılarına çok sayıda özelleştirme seçeneği sunuyor. Bunlardan en önemlisi ise saat arayüzleri. Dönem dönem yayınlanan saat arayüzlerine 9 tane daha eklendi.



Hepsi ücretsiz olan bu arayüzleri uyumlu akıllı saatinize indirip kullanmaya başlayabilirsiniz. Saatini kendine göre özelleştirmek isteyen kullanıcılar için bu arayüzler kesinlikle denemeye değer.



İşte en güncel Android Wear akıllı saat arayüzleri.








Etiketler: Android  Wear  İçin  9  Yeni  Arayüz  Yayınlandı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER