

Android işletim sistemli akıllı saatler tarafından kullanılan Android Wear işletim sistemi güncellendi. Android Wear 1.4 güncellemesiyle gelen yeni özellikler ve detayları haberimizde.



Akıllı telefon ve tablet bilgisayarlarda çalışan standart Android sürümünün aksine Google, akıllı saatler için özel bir işletim sistemi kullanıyor. Bu özel yazılım Android Wear olarak adlandırılıyor. Şuan piyasada bulunan tüm akıllı saatlerde Android Wear kullanılıyor ve bu işletim sistemi güncellendi.



Android Wear 1.4 güncellemesiyle birlikte gelen en önemli yeniliklerden ilki, jest ve hareket desteği. Çok sayıda yeni dokunmatik kısayollar eklenmiş durumda. Ekrana çift tıkladığınızda cihazın uyanması, sola ve aşağı kaydırdığınızda açılan Ayarlar menüsü, üst tarafı dokunduğunuzda yine bir başka menüye yönlenebiliyorsunuz. Bu yeni kısayolların tamamı Ayarlar sekmesinde anlatılıyor. Ve istenirse kapatılabiliyor. Çünkü söz konusu jest ve hareketler pil ömrünü olumsuz yönde etkiliyor.



Diğer bir yenilik direkt olarak saatlerin kullanım özelliklerini etkileyecek cinsten. Artık Android Wear'lı akıllı saatlerde telefon aramaları yapmak mümkün oluyor. Eğer saatiniz yeterli donanıma sahipse, telefon görüşmelerindeki sesi saat üzerinden alabilişiniz. Tabii bunun için saatte hoparlör olması gerekiyor. Bazı saatlerde hoparlör bulunmuyor.



Bu önemli bir özellik çünkü aynı zamanda WhatsApp, Viber ve Skype gibi uygulamaların önü açılmış oluyor. Bu uygulamalar Android Wear desteği ile artık sesli görüşme özelliklerini saat üzerinden yapabilir. Ayrıca güncellemede bazı bölgeler için eklenen dil destekleri de mevcut.



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