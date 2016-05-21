

Giyilebilir cihazlar için geliştirilen Android Wear, yeni sürümü ile karşımızda. Android Wear 2.0 Google I/O 2016'da duyuruldu.



Google'ın geliştirici konferansı I/O 2016, Google yeniliklerine sahne oluyor. Allo ve Duo isimli mobil uygulamalar haricinde, Google Daydream isimli yeni VR platformunun duyurulduğu etkinlikle Android Wear 2.0 da duyuruldu.



Android Wear 2.0 özellikleri!



Akıllı saatlerde kullanılan Android Wear işletim sistemi artık çok daha gelişmiş ve yeni özelliklere sahip. Yeni sürüm henüz güncelleme olarak dağıtılmadı ancak kısa bir süre içerisinde bekleniyor. Android Wear 2.0 temelde üç yeni özelliğe sahip.



İlk özellik saat arayüzlerini ilgilendiriyor. Watchface olarak adlandırılan saat arayüzleri artık üçüncü parti uygulamalardan bilgi alabiliyor ve bunu saatin ana ekranında gösterebiliyor. Böylelikle saatinizi ihtiyaç duyduğunuz bilgilere göre kişiselleştirebiliyor, özelleştirebiliyorsunuz.



İkinci yenilik ise mesajlaşma konusunda. Artık Android Wear ile yazı yazmak daha kolay olacak çünkü el yazısı tanıma özelliği de yenilikler arasında. Platformun en çok ihtiyaç duyduğu özelliklerden biri bu şekilde eklenmiş oldu. Küçük ekran yazı yazmayı zorlaştırsa da el yazısı tanıma özelliği bu işi kolaylaştıracak.



Son özellik ise Google Fit ve diğer spor, aktivite uygulamalarıyla ilgili. Android Wear 2.0 artık Google Fit'ten aktivite verilerini alabilecek. Üstelik bunu otomatik olarak yapacak. Böylelikle siz koşmaya başladığınızda, saat yaptığınız hareketi algılayarak koşuya ait verileri kayıt altına almaya başlayacak.



Google Home duyuruldu!