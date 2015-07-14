Android platformu Google'ın denetimsizliği yüzünden güvensiz bir işletim sistemi olarak akıllarda yer edindi.



Android platformu Google'ın denetimsizliği yüzünden güvensiz bir işletim sistemi olarak akıllarda yer edindi.



Sistemin güvenlik açıklarını güncelleştirmeler ile kapatan Google, bir de Uygulama Mağazası Google Play Store'u düzgün bir şekilde denetleyebilse Android'in güvenlik sorunu olmayacaktı.



Google, yine bu konuda işi eline yüzüne bulaştırmışa benziyor ve yeni bir kötü amaçlı yazılımın Android ile anılmasına katkı sağladı.



Google Play Store'da bulunan Nintendo Emülatör uygulaması oyunları oynatmak için kullanıcılardan PayPal hesapları ile 0.29 veya 0.49 dolar ödeme yapmasını talep ediyor.



Buraya kadar her şey normal gözükse de işler işte tam burada değişiyor. Ödeme işlemini gerçekleştiren kullanıcıların cihazlarına otomatik olarak kötü amaçlı yazılım indiriliyor.



Bu kötü amaçlı yazılım devreye girdiğinde Android telefon sahibinin izni olmadan SMS göndermeye başlıyor. Tahmin edeceğiniz gibi gönderilen bu SMS'ler telefon faturanıza yansıyor. İşin en ilginç tarafı ise Android Anti-Virüs yazılımlarının bu kötü amaçlı yazılımı bulamaması.



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