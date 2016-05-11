Qualcomm, FireEye tarafından uyarılmasının ardından netd daemon'daki açığı Ocak 2016'da kapatmış bulunuyor. Ancak Fireye, açık bugüne kadar gözden kaçmış olduğundan son 5 senede milyonlarca cihazın etkilenmiş olabileceğini söylüyor.



Güvenlik firmayı Fireye'ın Android'de keşfettiği, şu an itibariyle "kapatılmış" olan bir güvenlik açığının cihazın kontrolünün ele geçmesine neden olabildiği ortaya çıktı.



Güvenlik firmayı Fireye'ın Android'de keşfettiği, şu an itibariyle "kapatılmış" olan bir güvenlik açığının cihazın kontrolünün ele geçmesine neden olabildiği ortaya çıktı.



Açık, arama ve SMS geçmişinin Android 4.3 Jellybean ve önceki sürümleri kullanan telefonlardan toplanabilmesine izin veriyor. Android 4.4 KitKat'ı ve sonrasını kullanan cihazlar, Android'deki güvenlik geliştirmeleri sayesinde açıktan kısmen korunuyorlar.



Bununla birlikte saldırı yoluyla çeiitli sistem özelliklerini değiştirmek mümkün olabiliyor. Buradan yola geçerek cihazın diğer işlevleri de kontrol altına alınabiliyor.



Açık, arama ve SMS geçmişinin Android 4.3 Jellybean ve önceki sürümleri kullanan telefonlardan toplanabilmesine izin veriyor. Android 4.4 KitKat'ı ve sonrasını kullanan cihazlar, Android'deki güvenlik geliştirmeleri sayesinde açıktan kısmen korunuyorlar.



Bununla birlikte saldırı yoluyla çeiitli sistem özelliklerini değiştirmek mümkün olabiliyor. Buradan yola geçerek cihazın diğer işlevleri de kontrol altına alınabiliyor.



Qualcomm, FireEye tarafından uyarılmasının ardından netd daemon'daki açığı Ocak 2016'da kapatmış bulunuyor. Ancak Fireye, açık bugüne kadar gözden kaçmış olduğundan son 5 senede milyonlarca cihazın etkilenmiş olabileceğini söylüyor. Dahası yamanın piyasadaki tüm cihazlara ulaştırılması imkansıza yakın bir iş olarak değerlendiriliyor. Hatta Android 5.0 Lollipop'tan önceki sürümleri kullanan cihazların yamayı almadığını ve almayacağını varsaymak mümkün.



Qualcomm yazılımındaki bir açık, Android'li cihazların bilgi hırsızlarına senelerdir açık olduğunu gösteriyor. Özellikle telefonlarında Android 4.3 Jellybean ve altı sürüm işletim sistemi yüklü olanların başı fazlasıyla dertte!