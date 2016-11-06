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Android, pazarın yüzde 90'ını ele geçirdi!

ANDROİD, PAZARIN YÜZDE 90'INI ELE GEÇİRDİ!

Akıllı telefon dünyasındaki markalar arasında kıyasıya bir rekabet söz konusu. Benzer bir rekabet Android ve Apple iOS arasında da mevcut. Son yılda yaşanan gelişmeler ise çarpıcı.

Tarih : 06 Kasım 2016, 10:36
Puan Ver : Android, Pazarın Yüzde 90'ını Ele Geçirdi!(9/10)9



Strategy Analytics'in raporuna göre, Android şu anda, yüzde 87.5'luk pazar payıyla inanılmaz bir başarıya imza atıyor.



Google yazılım sistemi ile donatılmış temelli akıllı telefonların satışı, yıl içerisinde yüzde 10 seviyesinde arttı 330 milyon adeti aştı. Android, daima yüzde 80 seviyesinin üstünde bir pazar payına sahipti. Ancak Apple'ın belli miktar düşüşü ile birlikte pazar payını iyice artırdı.




Strategy Analytics raporlarına göre, 2015 yılında 50 milyon civarında gerçekleşen iPhone satışları 45 milyon civarına geriledi.



Apple'ın Düşüşü Sürüyor!



Blackberry ve Windows phone ikilisi ise tam anlamıyla kıyameti yaşıyorlar. 2015 yılında 9 milyon adete yakın satış yapan ikilinin, şimdiki toplam değeri 1.3 milyon adet.



Elbette Apple iOS ve Android'i birebir karşılaştırmak haksızlık olur. Google işletim sistemi temelli düzinelerce üretici varken, Apple sadece kendi modellerine destek veriyor. Yine de yıl içerisinde Büyük Elma satışlarının 5 milyon civarında düşüşü kayda değer bir rakam.



Ancak Blackberry ve Windows Phone için ise, iki şirket söz konusu departmanlarında iflas bayrağını çekti desek yerinde olur.








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