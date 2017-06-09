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android o ne zaman geliyor? işte o tarih

ANDROİD O NE ZAMAN GELİYOR? İŞTE O TARİH

Android O Google'ın en yeni mobil işletim sistemi ve beraberinde pek çok yeni özellikle gelecek. İşte Android O'nun beklenen çıkış tarihi...

Tarih : 09 Haziran 2017, 10:06
Puan Ver : Android O Ne Zaman Geliyor? İşte O Tarih(8/10)6


Google'ın mobil işletim sisteminin bir sonraki büyük sürümü Android O, Mart'ta tanıtılmıştı. Firma bu sırada dağıtımı yılın üçüncü çeyreğinde yapmayı planladığını söylemişti. Geçen ayki Google I/O geliştirici konferansında ise Android O Beta Program'ın belirli cihazlara açıldığını gördük.



Android O'nun tam olarak ne zaman yayınlanacağı halen açıklanmasa da Android Police'in şef editörü David Ruddock, tarihle ilgili bir ipucu veriyor. Ruddock'a göre güncelleme, "Ağustos'un birinci veya ikinci haftasında" Google Pixel ve Pixel XL'ye dağıtılmaya başlanacak. Pixel telefonlara yapılacak dağıtım, Nexus'a göre "biraz daha erken" olabilir. Ruddock, bu tarihlerin değişebileceğinin altını çiziyor.



Android 7.1.2'ye güncellenmeyen Nexus 6 ve Nexus 9'un desteği sona erdiğinden bu iki cihaz, Android O'ya da ulaşamayacak. Nexus 5X ve 6P ise Android O çıktığında "garantili Android güncellemesi" süresinin içerisinde olacaklar. Ancak bu süre Eylül'de sona ereceğinden muhtemelen Android O'dan sonra çıkacak güncellemeleri alamayacaklar.



 



kaynak:hürriyet








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