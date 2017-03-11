Teknoloji ve yazılım dünyasının önemli isimlerinden biri olan Google, Android O için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İşte konu hakkındaki detaylar.



Teknoloji ve yazılım dünyasının önemli isimlerinden biri olan Google, Android O için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İşte konu hakkındaki detaylar.



Android'in bir sonraki sürümünün önümüzdeki Mayıs ayı içerisinde düzenlenecek olan Google I/0 etkinliğinde tanıtılması bekleniyor. Şimdilik Andoid Oismi ile lanse edilen yeni işletim sisteminin ne gibi özelliklere sahip olacağı ise büyük merak konusu.



Konu ile ilgili olarak son sızdırılan raporlarda,Andoid Ohakkında da bazı bilgilere yer verildi. Google'ın geçtiğimiz Ekim ayında, Pixel modelini satışa sunduğundan beriAndorid Oüzerinde çalıştığı zaten bilinen bir gerçekti. Hatta bir sonraki Pixel modelinin de yeni Android işletim sistemiyle kullanıma sunulacağına kesin gözüyle bakılıyor.



Geçtiğimiz gün ortaya çıkan bir raporda Andorid O'nun, ekran hareketlerini algılayan bazı özelliklere sahip olacağı belirtildi. Böylece bir uygulamayı açmak için ekrana çeşitli şekiller çizmeniz yeterli olacak. Örneğin, takvim uygulamasını “C” şekline tanımlarsanız, ekrana “C” çizdiğinizde direkt olarak takvim uygulaması açılacaktır.



Bu özelliğin bir benzeriniHuawei'de bazı akıllı telefonlarında kullanmıştı. Yani Huawei kullanıcıları açısından bu durum çok da büyük bir yenilik olarak görünmeyebilir.



Android Ohakkında şu ana kadar sızdırılmış başka bir bilgi de bulunmuyor. Zira Google'ın bu konu hakkında son derece hassas davrandığını da unutmamak gerekiyor. Yani yeni Androidişletim sistemi 17 Mayıs'ta açıklanana kadar konu hakkında pek bir bilgi edinemeyeceğiz gibi görünüyor.



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