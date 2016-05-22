Google I/O 2016 geliştirici konferansı geride kaldı ve Google yeni ürün ve hizmetleriyle ilgili önemli bilgiler paylaştı. Peki Android N çıkış tarihi açıklandı mı? İşte detaylar.



Sıradaki Android sürümü Android 7.0 N ile ilgili heyecan adeta dorukta. Şimdiye kadar yayınlanmış en gelişmiş Android sürümü olarak beklenen Android N, henüz isim olarak netleşmemiş olsa da özellikleri merakla beklenilmesi için önemli bir sebep. Peki ne zaman çıkacak?



Android N çıkış tarihi!



Google geliştirici konferansında Google mühendislerinden Dave Burke, sahnede üstü kapalı bir tarih paylaştı. Verilen bu tarih 2016'nın yaz aylarının sonunu işaret ediyor. 15 dakikalık sunum süresince başka bir tarih bilgisi verilmedi.



Buradan aslında Android N için henüz çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini anlayabiliriz. Güncellemeler, geliştirici ön izleme sürümü yüklü cihazlar için otomatik olarak dağıtılmaya devam edecek. Ancak kararlı sürüm için henüz oldukça fazla bir zaman var.



Google'ın geçmişine baktığımızda yeni Android sürümlerinin Eylül ve Ekim aylarında ilk olarak Nexus cihazlara dağıtıldığını görüyoruz. Bu tarihler yaz ayları sonuna denk geliyor. Dolayısıyla hemen hemen aynı süreci bu yıl yine göreceğiz.



Ancak bu yıl bir fark var. Şimdiye kadar yeni Android sürümleri I/O etkinlikleri sırasında duyurulur ve daha sonra geliştirici ön izleme sürümleri dağıtılırdı. Ancak bu sefer I/O 2016'dan önce yeni sürümün ilk versiyonları dağıtılmaya başlandı. Dolayısıyla Google bu yıl çok daha hazırlıklı gibi duruyor.