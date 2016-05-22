O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

android n çıkış tarihi açıklandı!

ANDROİD N ÇIKIŞ TARİHİ AÇIKLANDI!

Google I/O 2016 geliştirici konferansı geride kaldı ve Google yeni ürün ve hizmetleriyle ilgili önemli bilgiler paylaştı. Peki Android N çıkış tarihi açıklandı mı? İşte detaylar.

Tarih : 22 Mayıs 2016, 12:23
Puan Ver : Android N Çıkış Tarihi Açıklandı!(9/10)7


Sıradaki Android sürümü Android 7.0 N ile ilgili heyecan adeta dorukta. Şimdiye kadar yayınlanmış en gelişmiş Android sürümü olarak beklenen Android N, henüz isim olarak netleşmemiş olsa da özellikleri merakla beklenilmesi için önemli bir sebep. Peki ne zaman çıkacak?



Android N çıkış tarihi!



Google geliştirici konferansında Google mühendislerinden Dave Burke, sahnede üstü kapalı bir tarih paylaştı. Verilen bu tarih 2016'nın yaz aylarının sonunu işaret ediyor. 15 dakikalık sunum süresince başka bir tarih bilgisi verilmedi.



Buradan aslında Android N için henüz çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini anlayabiliriz. Güncellemeler, geliştirici ön izleme sürümü yüklü cihazlar için otomatik olarak dağıtılmaya devam edecek. Ancak kararlı sürüm için henüz oldukça fazla bir zaman var.



Google'ın geçmişine baktığımızda yeni Android sürümlerinin Eylül ve Ekim aylarında ilk olarak Nexus cihazlara dağıtıldığını görüyoruz. Bu tarihler yaz ayları sonuna denk geliyor. Dolayısıyla hemen hemen aynı süreci bu yıl yine göreceğiz.



Ancak bu yıl bir fark var. Şimdiye kadar yeni Android sürümleri I/O etkinlikleri sırasında duyurulur ve daha sonra geliştirici ön izleme sürümleri dağıtılırdı. Ancak bu sefer I/O 2016'dan önce yeni sürümün ilk versiyonları dağıtılmaya başlandı. Dolayısıyla Google bu yıl çok daha hazırlıklı gibi duruyor.








Etiketler: Android  N  Çıkış  Tarihi  Açıklandı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER