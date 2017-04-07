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android internet kullanımında ilk defa windows'u geçti

ANDROİD İNTERNET KULLANIMINDA İLK DEFA WİNDOWS'U GEÇTİ

Bir Web analiz firmasının istatistiğine göre Android internet kullanımında ilk defa Windows'u geçti. İşte rakamlar.

Tarih : 07 Nisan 2017, 11:14
Puan Ver : Android İnternet Kullanımında İlk Defa Windows'u Geçti(5/10)2


Bir Web analiz firmasının istatistiğine göre Android internet kullanımında ilk defa Windows'u geçti. İşte rakamlar.



Microsoft'un işletim sistemi Windows, çok uzun süredir en popüler işletim sistemi durumunda. Windowsbunu dünya genelindeki sayısız PC'deki kullanımına borçlu. Windowsher ne kadar popüler olsa da mobil pazarın güçlü temsilcisi Androidyükselişini sürdürüyor. Bu yükselişin sonucunda web analiz firması StatCounter‘ın istatistiklerine göre Androidinternet kullanımında ilk defa Windows'u geçti.



StatCounter, verilerini aylık trilyonlarıbulansayfa gösterimlerine ulaşan 2.5milyondan fazla internet sitesine yerleştirdiği bir kod vasıtasıyla çekiyor. Bu veri, tarayıcı, işletim sistemi, ekran çözünürlüğü ve kullanılan cihaz gibi kategorilerde analiz ediliyor.



Bu veriler analiz firmasının mobil cihazlardan ve PC'den gelen görüntülenme sayısını tespit etmesini sağlıyor. Analiz, internete bağlı olan cihazları değil, internete giriş yapan cihazları referans alıyor. Ancak bu istatistik internete bağlanan platformlardaki bireysel kullanıcı sayısını göstermiyor.



StatCounter'inyayınladığı Mart 2012 – Mart 2017tarihlerini kapsayan grafiğe bakıldığında, zaten çoktandır bilinen masaüstü kullanımı düşmesi – mobil kullanımı yükselmesi doğrusu görülüyor.



Mart 2012'de Windows kullanımıyüzde 80‘deyken, Mart 2017'de yüzde 40′ın altına düşmüş. Android ise aynı tarih aralığında yüzde 10‘un altından yüzde 40‘lara yaklaşmış. Yüzde 37.93oranıyla Android, çok ufak bir farkla yüzde 37.91'likWindows'u ilk defa Mart 2017'de geçmiş. Bu istatistik gösteriyor ki, insanlar konforu seçiyor ve mobil kullanım oranları gün geçtikçe yükseliyor. Bakalım iki büyük sistemin kullanım oranları 2018‘de ne durumda olacak?



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