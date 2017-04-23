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android için ınstagram'a önemli bir özellik daha geldi

ANDROİD İÇİN INSTAGRAM'A ÖNEMLİ BİR ÖZELLİK DAHA GELDİ

Instagram, çeşitli özelliklerle güncellenmeye devam ediyor. Facebook'un F8 konferansında Android için Instagram'a önemli bir özellik daha geldiği duyuruldu.

Tarih : 23 Nisan 2017, 13:55
Puan Ver : Android İçin Instagram'a Önemli Bir Özellik Daha Geldi(7/10)6


Fotoğraf paylaşım uygulaması Instagram, güncellemeler ile işlev kazanmaya devam ediyor. Facebook'un F8 konferansında Android için Instagram'a önemli bir özellik daha geldiği duyuruldu.



Buna göre Instagram'ın Android uygulaması çevrimdışı moduna kavuştu. Bu da geçici internet kopuklukları / şarj koruma amaçlı mobil veriyi kapatma durumlarında kullanıcıların uygulamada bir takım özellikleri kullanmalarına devam etmeleri anlamını taşıyor. Mantık çok basit. Kullanıcılar çevrimdışı modda daha önce akışlarında yüklenmiş olan fotoğraflara / videolara bakmaya devam edebiliyor. Ayrıca fotoğraf / videolara yorum yapma, fotoğraf kaydetme (yer imi), kullanıcıları takipten çıkarma gibi işlemleri yapabiliyor. Bu işlemler internet bağlantısı geri geldiğinde uygulanıyor. Böylelikle kullanıcılar uygulama içinde yapmaları gereken ani bir işlemi kesintiden etkilenmeden yapmış oluyor.



Bu özellik size tanıdık gelebilir. Zira Google tarafında Chrome'nin internet sayfalarını çevrimdışı kullanım için kaydetme özelliği olduğu gibi Instagram'la aynı çatı altındaki Whatsapp'ın da çevrimdışı modu bulunuyor. Uygulama yeni aldığı bu özellikle çevrimdışı modda atılan mesajları kuyruğa alıyor ve internet bağlantısı geldiğinde alıcıya gönderiyor.



Androidiçin Instagram'a gelen çevrimdışı mod, şimdilik iOS'ta bulunmuyor. Ancak gelecekte iOS sürümünün de bu özelliğe kavuşması bekleniyor.








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