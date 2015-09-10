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android için en yeni 5 ikon paketi!

ANDROİD İÇİN EN YENİ 5 İKON PAKETİ!

Android işletim sistemi akıllı telefonunuzu veya tablet bilgisayarınızı özelleştirmek, arayüzüne yeni bir renk aktmak veya görüntüsünü biraz olsun değiştirmek için kullanabileceğiniz ikon paketleri olduğunu biliyor muydunuz? Eylül ayında Android için öne çıkan ikon paketleri ve indirme linkleri habe

Tarih : 10 Eylül 2015, 17:37
Puan Ver : Android İçin En Yeni 5 İkon Paketi!(10/10)7


Android işletim sistemi akıllı telefonunuzu veya tablet bilgisayarınızı özelleştirmek, arayüzüne yeni bir renk aktmak veya görüntüsünü biraz olsun değiştirmek için kullanabileceğiniz ikon paketleri olduğunu biliyor muydunuz? Eylül ayında Android için öne çıkan ikon paketleri ve indirme linkleri haberimizde.



Android işletim sisteminin özelleştirilebilir ve özgür yapısından ne kadar faydalanıyorsunuz? Eğer Android işletim sistemli akıllı telefonunuz veya tablet bilgisayarınızın ikonlarından yani menülerdeki uygulama şekillerinden sıkıldıysanız bu galerimiz tam size göre.



İlerleyen sayfalarda Android işletim sistemi için Eylül ayında öne çıkan ikon paketlerini bulabilirsiniz. 5 ikon paketi de ücretli ancak hepsi 5 TL'nin altında ve içlerinde binlerce ikon var. Bu ikon paketleri ile cihazlarınıza bambaşka görünümler kazandırabilirsiniz. Eğer bu ikon paketlerine ek olarak önermek istediğiniz başka paketler varsa, yorumlar bölümünden aktarabilirsiniz.



Toca UI



İçerisinde tam 1907 adet ikon barındıran bu paket aynı zamanda ikonlarla uyumlu 17 duvar kağıdı ve bir adet saat aracı (widget) ile birlikte geliyor. 4,26 TL'lik fiyatıyla listemizin en pahalı ikon paketi.



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