ANDROİD İÇİN BLACKBERRY MESSENGER GÜNCELLENDİ
Ölmeye yüz tutmuş efsane BlackBerry, mesajlaşma uygulaması Messenger'ı güncelledi. Android platformuna gelen güncelleme yakın zamanda iOS kullanıcılarına da gelecek. Güncellemenin detaylarına ve firmanın son durumu hakkındaki bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
Ölmeye yüz tutmuş efsane BlackBerry, mesajlaşma uygulaması Messenger'ı güncelledi. Android platformuna gelen güncelleme yakın zamanda iOS kullanıcılarına da gelecek. Güncellemenin detaylarına ve firmanın son durumu hakkındaki bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
Efsanevi firmalardan olan BlackBerry, çok zor günler geçirse de hayatına devam ediyor. Halen pek çok kişi tarafından kullanılan mesajlaşma yazılımını güncelleyen firma, yazılıma önemli özellikler eklemiş durumda. BBM 3.3.1.24 sürüm numarasına sahip olan güncelleme ile birlikte, uygulamanın pek çok farklı yerinde değişiklikler yapılmış. Sesli ve görüntülü arama özelliğinin yeni ikonları, BBM Gruplar için güncellenen grup yönetim sistemi, BBM Me için Discover alanı ve daha pek çok yenilik bu güncelleme ile birlikte Android kullanıcılarına sunulmuş durumda.
Güncelleme ile birlikte gelen özellikler:
BMM Voice ve BBM Video için yeni ikonlar
Spam mesajları engelleyecek yeni sistem
Android N için hızlı cevaplama
BBM Gruplar ve grup yönetiminin chat ekranına alınması
BBM Me sekmesiyle birlikte kolaylaşan yönetim
Discover sekmesinin gelmesi
Ölmeye yüz tuttuğu yıllardır söylenen ancak halen yeni modeller çıkarmaya devam eden Blackberry, hayatta ne şekilde kalacak henüz bilinmiyor. Ancak firmanın telefon üretmeyi bıraksa da yazılım konusunda çözümler geliştirmesine muhtemel gözüyle bakılıyor.
Blackberry Priv İndirime Girdi
Kanadalı cep telefonu üreticisi BlackBerry tarafından geçtiğimiz sene satışa sunulan Priv'de indirime gidildi. Bir zamanların popüler cep telefonu üreticilerinden biri olan BlackBerry, uzun süre sonra geçtiğimiz sene çıkardığı Priv modeliyle sahalara yeniden dönmüştü. BlackBerry Priv, özellikleri itibari ile üst segmente hitap eden bir model olmasının yanı sıra içerdiği fiziksel klavyesiyle de dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı
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