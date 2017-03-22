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android için blackberry messenger güncellendi

ANDROİD İÇİN BLACKBERRY MESSENGER GÜNCELLENDİ

Ölmeye yüz tutmuş efsane BlackBerry, mesajlaşma uygulaması Messenger'ı güncelledi. Android platformuna gelen güncelleme yakın zamanda iOS kullanıcılarına da gelecek. Güncellemenin detaylarına ve firmanın son durumu hakkındaki bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Tarih : 22 Mart 2017, 10:37
Puan Ver : Android İçin Blackberry Messenger Güncellendi(5/10)6


Ölmeye yüz tutmuş efsane BlackBerry, mesajlaşma uygulaması Messenger'ı güncelledi. Android platformuna gelen güncelleme yakın zamanda iOS kullanıcılarına da gelecek. Güncellemenin detaylarına ve firmanın son durumu hakkındaki bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.



Efsanevi firmalardan olan BlackBerry, çok zor günler geçirse de hayatına devam ediyor. Halen pek çok kişi tarafından kullanılan mesajlaşma yazılımını güncelleyen firma, yazılıma önemli özellikler eklemiş durumda. BBM 3.3.1.24 sürüm numarasına sahip olan güncelleme ile birlikte, uygulamanın pek çok farklı yerinde değişiklikler yapılmış. Sesli ve görüntülü arama özelliğinin yeni ikonları, BBM Gruplar için güncellenen grup yönetim sistemi, BBM Me için Discover alanı ve daha pek çok yenilik bu güncelleme  ile birlikte Android kullanıcılarına sunulmuş durumda.



Güncelleme ile birlikte gelen özellikler:





  • BMM Voice ve BBM Video için yeni ikonlar





  • Spam mesajları engelleyecek yeni sistem





  • Android N için hızlı cevaplama





  • BBM Gruplar ve grup yönetiminin chat ekranına alınması





  • BBM Me sekmesiyle birlikte kolaylaşan yönetim





  • Discover sekmesinin gelmesi





Ölmeye yüz tuttuğu yıllardır söylenen ancak halen yeni modeller çıkarmaya devam eden Blackberry, hayatta ne şekilde kalacak henüz bilinmiyor. Ancak firmanın telefon üretmeyi bıraksa da yazılım konusunda çözümler geliştirmesine muhtemel gözüyle bakılıyor.



Blackberry Priv İndirime Girdi



Kanadalı cep telefonu üreticisi BlackBerry tarafından geçtiğimiz sene satışa sunulan Priv'de indirime gidildi.  Bir zamanların popüler cep telefonu üreticilerinden biri olan BlackBerry, uzun süre sonra geçtiğimiz sene çıkardığı Priv modeliyle sahalara yeniden dönmüştü. BlackBerry Priv, özellikleri itibari ile üst segmente hitap eden bir model olmasının yanı sıra içerdiği fiziksel klavyesiyle de dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı



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Etiketler: Android  İçin  Blackberry  Messenger  Güncellendi    haber

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