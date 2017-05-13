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android güncellemelerinde önemli gelişme

ANDROİD GÜNCELLEMELERİNDE ÖNEMLİ GELİŞME

Yıllardır baş ağrıtan konulardan birisi olan Android sürüm güncellemeleri Project Treble ile tarih olabilir. Project Treble, Android sistem mimarisine şimdiye kadar yapılan en büyük değişiklik olacak.

Tarih : 13 Mayıs 2017, 09:54
Puan Ver : Android Güncellemelerinde Önemli Gelişme(6/10)10


Kısa detayların açıklandığı Google'ın yeni işletim sistemi Android O ile ilgili ayrıntılı tanıtımın yapılacağı I/O 2017 etkinliğine sayılı günler kala, güncellemeler konusunda çok önemli bir adım atılıyor.

 



Güncellemeler baş ağrısı

 



Bilindiği üzere Android ekosisteminde güncelleme konusu her zaman problem olmuştur. Özellikle yeni Android sürümünün tanıtılmasından önce piyasaya çıkan amiral gemi modellerinin bu sürümü edinmesi aylar sürüyor. Bu da haliyle kullanıcılarda hayal kırıklığı oluşturuyor.Bir Android sürümü güncellenirken asıl kodlama tabanı haricinde üreticinin kullanıcı arayüzü ve yonga setinin çerçeve yazılımının da güncellenmesi gerekiyor. Bu bileşenlerde oluşacak ufak tefek hatalar güncellemenin gecikmesine neden oluyor.



 Google inisiyatif alıyor



Google tarafından dün itibariyle duyurulan Project Treble programı ile Android cihazlarındaki geç güncelleme probleminin büyük oranda giderilmesi gündemde. Project Treble, Android sistem mimarisine şimdiye kadar yapılan en büyük değişiklik olarak gösteriliyor.



 



kaynak:donanımgünlüğü










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