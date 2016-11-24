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android 7.1 güncellemesi geliyor! ne değişiyor?

ANDROİD 7.1 GÜNCELLEMESİ GELİYOR! NE DEĞİŞİYOR?

Google, Android 7.1 için ikinci geliştirici önizleme sürümünü bu değişikliklerle birlikte yayınladı.

Tarih : 24 Kasım 2016, 17:02
Puan Ver : Android 7.1 Güncellemesi Geliyor! Ne Değişiyor?(9/10)7


Google, Nexus ve Pixel cihazları için Android 7.1'in ikinci önizleme sürümünüyayınladı. Dileyen kullanıcılar, fabrika imajlarını indirip önizleme sürümünü kurabiliyor veya Android Beta Programı üzerinden güncellemenin gelmesini bekleyebiliyorlar.



Nexus 6P ve 5X'te NPF26F yapı koduyla gelen güncelleme, Pixel C'ye NPF26H yapı koduyla geldi. İlk Android 7.1 Nougat geliştirici önizleme sürümünden bir ay sonra gelen ikinci önizleme sürümü, Google'ın söz verdiği gibi daha fazla cihazı, Nexus 6P, Nexus 5X ve Pixel C'ye ilave olarak Nexus 9'u destekliyor.



Developer Preview 2'deki yenilikler arasında "finale yakın sistem davranışı ve kullanıcı arayüzü", çok sayıda hata onarımı ve sistemin farklı alanlarında performans geliştirmeleri var. Nexus 6P, 5X, 9 veya Pixel C cihazlarından birine sahipseniz (diğer cihazların her zaman olduğu gibi beklemesi gerekecek) ve önizleme sürümünü deneyecek kadar maceracı iseniz, buradan Android 7.1 Developer Preview fabrika imajlarına ulaşabilirsiniz.



 



kaynak:sabah








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