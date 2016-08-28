

Google son iştah açıcı işletim sistemi Android 7.0 Nougat'ın hangi akıllı cihaz modelleriyle, ne zaman buluşacağı yönündeki bilgiler su üstüne çıktı.







Greenbot'un haberi, ilginç ayrıntılar içeriyor. Ne yazık ki bazı akıllı cihaz kullanıcıları hayal kırıklığına uğrayabilir. Diğer bir vurgulamak istediğimiz konu ise Kuzey Amerika, Avrupa ve önde gelen Asya ülkelerinde tahmini tarihlerin belli olması. Yani ülkemiz için, bu süre birkaç hafta değişiklik gösterebilir.







Nexus Modelleri



Nexus kullanıcısı iseniz, her zamanki gibi Google'ın önceliklerinden yararlanacaksınız. Pek çok ülkede; yeni işletim sistemi, Nexus 6P, 5X, 6, 9 ve Pixel C tablet kullanıcıları ile buluştu veya bulaşmak üzere.



Samsung



Sızan haberlere göre; Galaxy S7, S7 Edge ve yeni Note 7 kullanıcıları, üç ay içinde yeni işletim sistemlerine kavuşacak. Galaxy Note 5, S6 ve S6 Edge+ kullanıcıları ise azami 6 ay bekleyecek.



HTC



HTC ve Google ortaklığı ile üretilen cihazlar, birkaç hafta içinde yeni işletim sistemine kavuşacak. Buna ek olarak HTC 10 da, yıl sonuna kadar, yeni işletim sistemi ile gücüne güç katacak.



LG



LG'nin V20 modeli, iki hafta içinde iştah açıcı işletim sistemiyle buluşacak. F5 sahiplerinin ise, bir buçuk-iki ay beklemesi gerekiyor.



Sony



Sony, pek çok müşterisi tarafından yerden yere vurulan bir strateji izliyor. Sony tarihinin en çok satan akıllı telefonu Z3 ve orta sınıfın zirvesi M5, güncellemeden faydalanamayacak. Xperia Z3+, Xperia Z4 Tablet, Xperia Z5, Xperia Z5 Compact, Xperia Z5 Premium, Xperia X, Xperia XA, Xperia XA Ultra ve Xperia X Performance modelleri içinse herhangi bir takvim belirlenmedi. Tek bildiğimiz, söz konusu cihazların 2017 yılı içinde, kesinlikle güncelleme ile tanışacak olması.



Motorola



Lenovo'nun açıklamasına göre Moto Z Droid ve Moto Z Droid Force, yıl sonuna kadar Android 7.0 Nougat ile buluşacak.