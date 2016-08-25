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android 7.0 nougat dağıtılmaya başlandı!

ANDROİD 7.0 NOUGAT DAĞITILMAYA BAŞLANDI!

Android 7.0 Nougat güncellemesi resmi olarak Nexus cihazlara dağıtılmaya başlandı. İşte detaylar.

Tarih : 25 Ağustos 2016, 09:57
Puan Ver : Android 7.0 Nougat Dağıtılmaya Başlandı!(0/10)


Android 7.0 Nougat güncellemesi resmi olarak Nexus cihazlara dağıtılmaya başlandı. İşte detaylar.



 



Geçtiğimiz aylarda isimlendirme konusuyla ülkemizde bile kendinden sıkça söz ettiren yeni Android sürümü Nougat, resmi olarak bazı cihazlar için dağıtılmaya başlandı. Eğer elinizde bir Nexus veya Android One cihaz varsa size güzel haberlerimiz var.



Android 7.0 Nougat güncellemesi!



Öncelikle güncellemenin şimdilik sadece Google cihazlarını ilgilendirdiğini söyleyelim. Eğer elinizde güncel bir Nexus modeli yoksa, güncelleme için uzun bir süre daha beklemeniz gerekecek gibi duruyor.



Dün itibariyle dağıtımına başlanan Android 7.0 Nougat işletim sistemi, Nexus 6, Nexus 9, Nexus Player, Nexus 5X, Nexus 6P, Pixel C tablet ve Android One cihazlarına ulaşmaya başladı. Her zaman olduğu gibi yeni Android sürümünden ilk olarak Google imzalı cihazlar faydalanacak.



Google, güncellemeyi yeni başlattı dolayısıyla dünya çapında bir güncellemeden henüz bahsedilmiyor ancak birkaç hafta içerisinde tüm cihazların güncellemeyi alacağı söyleniyor. Yukarıda sayılan Nexus modellerinden birine sahipseniz, bu günlerde yazılım güncellemelerini sıkça kontrol etmenizi öneririz.



Android 7.0 Nougat diğer cihazlara ne zaman gelecek?



Android cephesinde en merak edilen sorunun cevabı büyük ölçüde belirsiz. Google tarafından resmi bir açıklama henüz yok. Ancak geçmiş yıllardan yola çıkarak bir tahmin yürütmemiz gerekirse, 2016 yılının sonu ve 2017 yılının ilk aylarında amiral gemisi modeller Nougat sürümünü alacaktır.



Öncelikle Google'ın yeni Nexus cihazlarını duyurması bekleniyor. HTC işbirliği ile üretilecek olan iki yeni cihazın duyurulmasından sonra Google, üçüncü parti üreticilere yeni sürümü ulaştırmaya başlayacaktır.



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Etiketler: Android  70  Nougat  Dağıtılmaya  Başlandı    haber

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