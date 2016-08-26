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android 7.0 nougat alacak sony akıllı telefonlar!

ANDROİD 7.0 NOUGAT ALACAK SONY AKILLI TELEFONLAR!

Japon teknoloji devi Sony, maalesef pek çok müşterisini hayal kırıklığına uğratacak bir açıklamaya imza attı. Japon şirket, bazı amiral gemisi cihazlarını ve yeni nesil orta-üst seviye modellerini Android 7.0 Nougat güncelleme projesi dışında bıraktı.

Tarih : 26 Ağustos 2016, 09:55
Puan Ver : Android 7.0 Nougat Alacak Sony Akıllı Telefonlar!(0/10)


Japon teknoloji devi Sony, maalesef pek çok müşterisini hayal kırıklığına uğratacak bir açıklamaya imza attı. Japon şirket, bazı amiral gemisi cihazlarını ve yeni nesil orta-üst seviye modellerini Android 7.0 Nougat güncelleme projesi dışında bıraktı.



 



Sony, zaman zaman son derece kaliteli modeller geliştirse de, pazarlama stratejileri ve yazılım güncelleme politikaları nedeniyle asla zirveyi göremedi. Maalesef Japon dev, şimdi de ders almamış gibi gözüküyor.



Teknoloji devi birkaç saat önce (23 Ağustos 2016 tarihi, saat 18.00 civarı) yaptığı resmi açıklamada Android 7.0 Nougat güncellemesine kavuşacak modellerini açıkladı. Listede Z2 (gerçi bu bekleniyordu zira Z2 epeyce eski bir model), şirketin en çok satan telefonu Z3 ve süper orta-sınıf olarak adlandırılan M5 yer almıyor. Dolayısıyla ara modeller ve Sony M4 Aqua da listede yer almıyor.



Firmanın beyanına göre Android 7.0 Nougat'a destek verecek modeller şöyle belirlendi:



Xperia Z3+, Xperia Z4 Tablet, Xperia Z5, Xperia Z5 Compact, Xperia Z5 Premium, Xperia X, Xperia XA, Xperia XA Ultra ve Xperia X Performance…



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Etiketler: Android  70  Nougat  Alacak  Sony  Akıllı  Telefonlar    haber

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