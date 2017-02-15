

Samsung Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge kullanıcıları son günlerde oldukça mutsuz. Çünkü güncelleme sonrasında cihazın pil ömrü %10 azaldı. İşte detaylar.



Geçtiğimiz yılın amiral gemileri Samsung Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge modelleri, satış başarısı ile uzun süre konuşuldu. Cihazlar halen satışta ve Android cephesinin en iddialı modelleri arasında. Ancak son günlerde cihazların pil ömürleriyle ilgili dikkat çeken bir problem var.



Samsung, geçtiğimiz günlerde bu iki model için Android 7.0 Nougat güncellemesini yayınladı. Güncellemeyi cihazlarına indiren kullanıcılarda pil ömrü ile ilgili şikayetler dikkat çekmeye başladı. Söz konusu şikayetler, yapılan testler ile haklı çıktı. Şikayetlerin sebebi ise cihazların güncelleme sonrasında daha az kullanım süresi sunduğu yönünde.



Güncelleme öncesinde Android Marshmallow kullanan cihazlar, pil ömürleri ile en başarılı akıllı telefonlar arasındaydı. Ancak güncelleme sonrasında sonuçlar pek tatmin edici değil. Özellikle 3600 mAh dahili bataryaya sahip olan Galaxy S7 Edge modelinde bu durum daha belirgin.



Şikayetlere kulak veren Phone Arena isimli sitenin yayınladığı test sonuçları ile kullanıcıları haklı çıkardı. Yani Android 7.0 güncellemesi yüklenen Galaxy S7 modellerinin pil kullanım sürelerinde azalma var.



Galaxy S7 modeli, Android Marshmallow ile 397 dakika aktif kullanım süresi sunarken, Nougat güncellemesi sonrasında bu rakam 360 dakikaya gerilemiş durumda. Galaxy S7 Edge modelinde ise durum pek farklı değil. S7 Edge modelinde Marshmallow ile 430 dakika, Nougat güncellemesi sonrasında 395 dakikalık test sonuçları elde edilmiş.



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