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android 6.1 güncellemesinde önemli yenilikler bekleniyor

ANDROİD 6.1 GÜNCELLEMESİNDE ÖNEMLİ YENİLİKLER BEKLENİYOR

Henüz daha diğer üreticiler Android 6.0 Marshmallow dağıtımına başlayamadan Google'dan Android 6.1 güncellemesi için tarih bilgisi geldi.

Tarih : 19 Aralık 2015, 10:22
Puan Ver : Android 6.1 Güncellemesinde Önemli Yenilikler Bekleniyor(9/10)10


Android 6.1 Marshmallow güncellemesi, bazı yeniliklerle gelecek. Detayları ve çıkış tarihi haberimizde.



Ekim ayının başı itibariyle Nexus cihazlar için yayınlanan Android 6.0 Marshmallow sürümü şimdiye kadar ufak bir güncelleme alarak Android 6.0.1 şeklinde Nexus cihazlarda kullanılıyor. Ancak gözler ilk büyük güncelleştirmede. Android 6.1 Marshmallow sürümünde bazı yenilikler bekleniyor. Güncellemenin Ocak 2016'da dağıtılmaya başlanacağı söyleniyor. Bazı iddialara göre ise Google Pixel ekibinin Ocak 2016 tarihini doğruladığı yönünde.



Android 6.1 Marshmallow güncellemesiyle birlikte beklenen ilk yenilik uygulama izinlerinin değişmesi. Zaten aylar öncesinden geleceği söylenen bu iyileştirmenin Android 6.1 ile geleceği tahmin ediliyor. Söz konusu güncelleştirme zaten Nexus cihazlar tarafından anında alınacak. Diğer bir detay ise şu, HTC Perfume olarak yakın zamanda basına sızan cihazın, Android 6.1 Marshmallow yüklü olarak kutusundan çıkacağı söyleniyor. HTC zaten One A9 modelinde Nexus cihazlar dışında Android 6 sürümünü ilk kullanan firma olmuştu. Dolayısıyla yine benzer bir hamle yapması şaşırtıcı olmaz.



Asıl bombayı ise sona sakladık. Android 7.0 N sürümünde olması beklenen ekranı bölme (split screen) özelliğinin de Android 6.1 Marshmallow güncelleştirmesiyle birlikte geleceği söyleniyor. Bu ilk etapta abartılı bir beklenti gibi görünebilir. Ancak Google'ın Pixel C isimli tabletini daha cazip kılması için böyle bir hamle yapması mümkün. Çünkü Apple tarafında iPad Pro, Samsung tarafında ise Galaxy View isimli tabletler, Pixel C'nin önemli rakipleri.








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