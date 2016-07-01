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andrews askeri üssü'nde silahlı saldırı yanlış alarm çıktı

ANDREWS ASKERİ ÜSSÜ'NDE SİLAHLI SALDIRI YANLIŞ ALARM ÇIKTI

ABD'de Andrews Askeri Üssü'nde silahlı saldırı olmadığı, yanlış alarmdan kaynaklandığı belirtildi. Üste giriş ve çıkışlar kapatılmıştı.

Tarih : 01 Temmuz 2016, 15:16
Puan Ver : Andrews Askeri Üssü'nde Silahlı Saldırı Yanlış Alarm Çıktı(9/10)7


ABD'nin Maryland eyaletindeki Andrews Askeri Üssü'nde silahlı saldırı olmadığı ve olayın yanlış alarmdan kaynaklandığı belirtildi. Yerel saatle 09.00'da duyulan silah seslerinin askeri tatbikattan kaynaklandığı açıklandı.  



Üste bulunan tüm personel, güvenli noktalara yönlendirilmişti.  



Andrews Askeri Üssü'nde bugün yerel saatle 09.00'da poligonda atış talimi yapıldığı ve yanlış alarmın bundan kaynaklandığı belirtildi.



OBAMA'NIN UÇAĞI BU ÜSTEN KALKIYOR



Andrews Askeri Üssü, Beyaz Saray'a 24 kilometre mesafede bulunuyor. ABD Başkanı Barack Obama'nın uçağı "Air Force One" iniş ve kalkışlarını bu üste gerçekleştiriyor.








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