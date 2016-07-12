

Kaza, Andırın'a 10 kilometre uzaklıktaki Efirağızlı Mahallesi'nde meydana geldi. Andırın'dan, Osmaniye'nin Kadirli ilçesi'ne gidenleri taşıyan Adem Doğan yönetimindeki 01 RT 889 plakalı minibüs, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkıp takla atarak şarampole devrildi.



Kazayı görenlerin bildirmesiyle olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, ters dönen minibüste yaralanan 6'sı çocuk 14 kişiyi ambulanslarla Andırın Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan yaralılardan 3'ü, hayati tehlikeleri bulunduğu için Kahramanmaraş'a sevk edildi.