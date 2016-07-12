O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

ANDIRIN'DA MİNİBÜS ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 14 YARALI


ANDIRIN'DA MİNİBÜS ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 14 YARALI
Tarih : 12 Temmuz 2016, 11:43
Puan Ver : Andırın'da Minibüs Şarampole Devrildi: 14 Yaralı(9/10)8


Kaza, Andırın'a 10 kilometre uzaklıktaki Efirağızlı Mahallesi'nde meydana geldi. Andırın'dan, Osmaniye'nin Kadirli ilçesi'ne gidenleri taşıyan Adem Doğan yönetimindeki 01 RT 889 plakalı minibüs, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkıp takla atarak şarampole devrildi.



Kazayı görenlerin bildirmesiyle olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, ters dönen minibüste yaralanan 6'sı çocuk 14 kişiyi ambulanslarla Andırın Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan yaralılardan 3'ü, hayati tehlikeleri bulunduğu için Kahramanmaraş'a sevk edildi.








Etiketler: Andırın  Da  Minibüs  Şarampole  Devrildi  14  Yaralı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER