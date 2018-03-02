ANDERSON TALİSCA'DAN SÖZLEŞME İTİRAFI
Beşiktaş'ın Benfica'dan kiraladığı Talisca, Portekiz ekibi ile yaptığı sözleşme hakkında konuştu. Talisca, sözleşme imzalamak zorunda bırakıldığını söyledi.
Beşiktaşlı futbolcu Anderson Talisca, Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldıkları Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Onlar futbol oynamak yerine faul yapmaya ve kart görmeye başladılar. Biz de onlara uyduk" dedi. Benfica ile yaptığı sözleşme hakkında da konuşan Talisca "Ben ve ailem burada çok mutluyuz… Hiçbir zaman ayrılmak istemedik. Kulüpler arasında bazı problemler yaşandı. Sözleşmemin uzatılmasına izin vermeseydim Avrupa kupalarında oynamama riskim vardı. Burada kalsaydım sadece Türkiye'de oynayabilecektim. O nedenle sözleşme imzalamak zorunda bırakıldım. Bu geçmişte yaşanan bir olay… Başkanın da tüm olup bitenlerden haberi var" dedi.
"FENERBAHÇE'NİN OYUNUNA GELDİK"
Fenerbahçe ile oynanan maçı da değerlendiren Talisca, şunları söyledi;
"Çok büyük bir mücadele oldu. Belli bir dakikadan sonra mücadeleyi bırakıp, Fenerbahçe'nin oyununa geldik. Onlar futbol oynamak yerine faul yapmaya ve kart görmeye başladılar. Biz de onlara uyduk. Pazar günkü maçı kaybetmek onlar için baskı yapmış olabilir. Bugün de muhakkak ki kazanma baskısı vardı. Maça iyi başladık ve golü de bulduk. Onlar da güzel bir gol attılar ama önemli olan maçı iyi bitirmekti ve yenilmeyerek de maçı iyi tamamladık."
Kaynak: haberinburada
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