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'anayasa uyum paketi' tbmm başkanlığı'na sunuldu

'ANAYASA UYUM PAKETİ' TBMM BAŞKANLIĞI'NA SUNULDU

Adalet Bakanlığı'nın anayasa uyum paketi Meclis'e sunuldu

Tarih : 14 Haziran 2017, 12:03
Puan Ver : 'anayasa Uyum Paketi' Tbmm Başkanlığı'na Sunuldu(9/10)6


Anayasa değişikliğine uyum amacıyla yargıyla ilgili bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun tasarısı TBMM Başkanlığı'na sunuldu.



GENELKURMAY BAŞKANI'NI SORUŞTURMA İZNİ CUMHURBAŞKANI'NDA



İHA'nın haberine göre; Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan uyum paketi TBMM'ye sunuldu. Buna göre Genelkurmay Başkanı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanları hakkında soruşturma yapılmasına Cumhurbaşkanı izin verecek.



Adalet Bakanlığı'nca, anayasa değişikliğine ilişkin uyum yasaları kapsamında 16 kanunda düzenlemeye gidilmesini öngören kanun tasarısı taslağı geçen günlerde Başbakanlığa gönderilmişti.



 



kaynak:habertürk








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