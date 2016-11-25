Anayasa değişikliği için en geç hafta başında üçüncü ve son toplantının yapılması bekleniyor



AK Parti'nin başkanlık içeren Anayasa değişikliğine dair metni MHP'ye sunmasının ardından iki partinin görevlendirdiği milletvekilleri tekrar bir araya geldi. AK Parti Genel Sekreteri Abdülhamit Gül ve MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak dün ikinci çalışmayı yaparken bazı maddelerin görüşme sırasında revize edildiği öğrenildi. MHP içindeki değerlendirmeden sonra en geç hafta başında üçüncü ve son toplantının yapılması bekleniyor.



Gül ve Parsak, ilk çalışmayı geçtiğimiz pazartesi günü yapmıştı. Parsak, AK Parti'nin sunduğu teklife ilişkin MHP'nin görüş ve önerilerini Gül'e iletmişti. MHP'nin Cumhurbaşkanı'nın yeni sistemde siyasi ve cezai sorumluluk alanlarının tanımlanması ve bu konudaki mekanizmaların işletilmesi noktasında gerekli çoğunluklarla ilgili hassasiyetleri üzerinde çalışma yapan AK Parti dün dönüş yaptı. TBMM'de gerçekleşen görüşmeden sonra Parsak, genel merkeze giderek MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye gelinen nokta hakkında bilgi verdi. Gül de AK Parti yönetimini son durum hakkında bilgilendirdi.



İKİNCİ DEĞERLENDİRME



Çalışmanın ayrıntılarına ilişkin bilgi verilmedi. Ancak genel çerçeve itibarıyla bir kaç maddenin revize edildiği aktarıldı. AK Parti'nin; MHP'nin bazı önerilerini yerinde bulduğu ancak bazı önerilerine ise karşı olduklarını ifade ederek, “Bir kez daha düşünür müsünüz?” diye sorduğu öğrenildi. Önerilere karşı AK Parti'nin yüksek tonda itiraz etmediği ancak MHP'den ikinci bir değerlendirme istediği ifade edildi. Bunların ardından Parsak ve parti içi komisyonun bir rapor hazırlayıp Bahçeli'ye sunacağı, Bahçeli'nin değerlendirmesini tamamlaması sonrası en geç hafta başında da Parsak'ın Gül ile son kez bir araya geleceği öğrenildi.







MHP'DEN TEŞKİLATLARINA ‘SAKİN OLUN' ÇAĞRISI



MHP yönetimi tarafından, sosyal medya ve bazı basın organlarında çıkan “MHP, AK Parti ile çoktan anlaştı” yönündeki haberlere tepki gösteren bazı parti teşkilatlarına “Sakin olun” çağrısı yapıldı.



MHP'nin, özellikle tıkanan sistemin önünü açmak için Anayasa konusunda elini taşın altına koymasının “malum çevreler” tarafından hazmedilemediğini ileri süren parti kaynakları, MHP'nin kırmızı çizgilerinin belli olduğunu vurguladı. MHP'li kaynaklar, “hiçbir şart ya da koşul altında kırmızı çizgilerden vazgeçilemeyeceğini ve bununla ilgili hiçbir açık ya da gizli anlaşmanın içerisinde MHP'nin olamayacağını” bildirdi.







kaynak:habertürk