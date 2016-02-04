

Uzlaşma heyeti, 13 Kasım 2013'e kadar 172 maddeyi görüşmüş ve 60 maddede uzlaşma sağlanmıştı. 112 maddede ise partilerin muhalefet şerhleri bulunuyor. AK Parti'nin başkanlık önerisi nedeniyle ‘yürütme' bölümünün de bulunduğu bazı başlıklar ise hiç görüşülmedi. 328 toplantı yapan eski komisyon, 585 saat mesai yaptı ve 14 bin 970 sayfa tutanak tutuldu. Dört parti de daha önce uzlaşılan 60 maddeyi yeniden kabul ederek diğer başlıklara geçilmesine sıcak bakıyor.







GÜNDEM YOL HARİTASI







Yeni komisyonun ilk tartışma konusu ‘süre sınırı' ve yöntem olacak. Tüm partiler geçmişte olduğu gibi kararların ‘oybirliğiyle' çıkmasında anlaşıyor. Süre konusunda ise farklı görüşler var. AK Parti yönetimi sürenin 6 ayla sınırlanmasını isterken MHP'li üyeler 2016 sonunun hedef alınmasını öneriyor. CHP ve HDP de aceleye getirilmemesini istiyor. Bugünkü toplantıda çalışma ilkelerine ilişkin yol haritasının çıkarılması planlanıyor.







UZLAŞILAN BAZI MADDELER







Geçmiş dönemde uzlaşılan maddelerden bazıları şunlar: “Anayasanın bağlayıcılığı ve üstünlüğü. Devletin şekli. Temel hak ve hürriyetler Hayat hakkı. İşkence, insanlık dışı ve aşağılayıcı muamele yasağı. Zorla çalıştırma ve angarya yasağı. Kişi hürriyeti ve güvenliği. Kişisel bilgi ve verilerin korunması. Yerleşme ve seyahat hürriyeti. Bilim ve sanat hürriyeti. Düzeltme ve cevap hakkı. Mülkiyet ve miras hakkı. Çalışma ve sözleşme hürriyeti. Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı. Başvuru ve bilgi edinme hakkı. Yabancıların durumu. Sağlık hakkı. Sosyal güvenlik hakkı. Konut ve barınma hakkı. Çalışma, iş güvenliği ve adil ücret hakkı. Devletin sosyal ve ekonomik görevlerinin sınırı. Temel hak ve hürriyetlerin sınırlanması, geçici olarak durdurulması. Temel hak ve hürriyetlerin korunması. Kıyıların korunması ve kıyılardan yararlanma.”







KOMİSYONDA KİMLER VAR







KOMİSYON AK Parti'den eski Meclis Başkanı Cemil Çiçek, Meclis Adalet Komisyonu Başkanı, Ankara Milletvekili Ahmet İyimaya, AK Parti Genel Sekreteri Abdulhamit Gül, CHP'den Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan ve Balıkesir Milletvekili Namık Havutça, HDP'den İstanbul Milletvekili Garo Paylan, Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ve Mardin Milletvekili Mithat Sancar, MHP'den Genel Başkan Yardımcısı Oktay Öztürk, Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak ve Bursa Milletvekili Kadir Koçdemir'den oluşuyor.