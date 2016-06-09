Anayasa Mahkemesinin, bazı milletvekillerinin "dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla ilgili anayasa değişikliğine ilişkin kanunun iptali ve yürürlüğün durdurulması"na dair yaptıkları başvuruyu reddetmesine ilişkin kararı Resmi Gazete'de yer aldı.



Anayasa Mahkemesinin, bazı milletvekillerinin "dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla ilgili anayasa değişikliğine ilişkin kanunun iptali ve yürürlüğün durdurulması"na dair yaptıkları başvuruyu reddetmesine ilişkin kararı Resmi Gazete'de yer aldı.



Resmi Gazete'de Anayasa Mahkemesi heyetinin, bazı CHP ve HDP milletvekillerinin "dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla ilgili anayasa değişikliğine ilişkin kanunun iptali ve yürürlüğün durdurulması" için yaptıkları başvuruyu oy birliğiyle reddetmesiyle ilgili kararı yayımlandı.



Yüksek mahkemenin gerekçeli kararında, dokunulmazlığın kaldırılmasına veya milletvekilliğinin düşmesine ilişkin TBMM kararlarının hukuki niteliği itibarıyla münferit birer parlamento kararı olduğunda duraksama bulunmadığı belirtildi.