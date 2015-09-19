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Anayasa Mahkemesinin Deniz Seki Kararı

ANAYASA MAHKEMESİNİN DENİZ SEKİ KARARI

Anayasa Mahkemesi, "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan cezaevinde bulunan şarkıcı Deniz Seki'nin hak ihlali iddiasıyla yaptığı bireysel başvuruyu, "açıkça dayanaktan yoksun" olduğu gerekçesiyle kabul edilemez buldu.

Tarih : 19 Eylül 2015, 16:15
Puan Ver : Anayasa Mahkemesinin Deniz Seki Kararı(7/10)4


Anayasa Mahkemesi, "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan cezaevinde bulunan şarkıcı Deniz Seki'nin hak ihlali iddiasıyla yaptığı bireysel başvuruyu, "açıkça dayanaktan yoksun" olduğu gerekçesiyle kabul edilemez buldu.



Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, Seki hakkında 2009 yılında "kullanmak için uyuşturucu madde kabul etme veya bulundurma" ve "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçlarından kamu davası açıldığı hatırlatıldı.



Seki'nin mahkeme tarafından çarptırıldığı 6 yıl 3 ay hapis cezasının, geçen yıl Yargıtayca onanarak kesinleştiği belirtildi.



Karara göre, Seki, yerel mahkeme kararının üzerine Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulundu.



Seki, başvurusunda, delillerin eksik ve hatalı değerlendirilmesi sonucu mahkumiyetine karar verildiğini, tape kayıtlarında uyuşturucu ticaretine ilişkin bir konuşma kaydı bulunmadığı hususunun gözardı edildiğini, hakkındaki dinleme kararı öncesinde de görüşmelerinin kayıt altına alındığını ve elde edilen delillerin hukuka aykırı olduğunu savundu.



Başvuruda, 6352 sayılı Kanun'un geçici 2. maddesi uyarınca görevlerini sürdüren ağır ceza mahkemelerince görülen ve Yargıtayda bulunan dosyaların incelenmesine devam edilmesinin "kanuni hakim güvencesini" ihlal ettiği ileri sürüldü.








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