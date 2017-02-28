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ANAYASA MAHKEMESİ'NDEN CHP'NİN BAŞVURUSUNA RET


ANAYASA MAHKEMESİ'NDEN CHP'NİN BAŞVURUSUNA RET
Tarih : 28 Şubat 2017, 09:30
Puan Ver : Anayasa Mahkemesi'nden Chp'nin Başvurusuna Ret(8/10)9


CHP, söz konusu kanunun 6. maddesindeki 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu'na eklenen geçici 15. madde ile 38. maddesindeki 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'ye eklenen geçici 9. maddenin şekil bakımından Anayasanın 2, 11, 87 ve 88. maddelerine aykırı olduğu iddiasıyla iptalleri ve yürürlüklerinin durdurulması talebiyle AYM'ye başvurmuştu.



Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre, Yüksek Mahkeme, "Anayasaya aykırılık olmadığı" gerekçesiyle CHP'nin başvurusuna ret kararı verdi.



 



kaynak:sabah








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