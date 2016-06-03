

Anayasa Mahkemesi, HDP ve CHP milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasıyla ilgili yaptığı iptal başvurusunu reddetti.Yüksek mahkeme, HDP ve CHP'li 70 milletvekilinin, dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla ilgili Anayasa değişikliğine ilişkin kanunun iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle yaptığı başvurunun ilk incelemesini tamamladı ve kararını verdi.











Anayasa Mahkemesi, HDP ve CHP milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasıyla ilgili yaptığı iptal başvurusunu reddetti







Yüksek mahkeme, HDP ve CHP'li 70 milletvekilinin, dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla ilgili Anayasa değişikliğine ilişkin kanunun iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle yaptığı başvurunun ilk incelemesini tamamladı ve kararını verdi. Mahkeme heyeti, milletvekillerinin "dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla ilgili anayasa değişikliğine ilişkin kanunun iptali ve yürürlüğün durdurulması" istemiyle yaptıkları başvuruları birleştirerek ele aldı.







Anayasa Mahkemesi aldığı karar doğrultusunda CHP VE HDP'li milletvekillerinin yaptığı başvuruları reddetti.







HDP ve bazı CHP milletvekilleri, dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla ilgili anayasa değişikliğine ilişkin kanunun iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Yüksek Mahkemeye başvurmuştu. Başvuruların, Anayasa'nın 85. maddesi uyarınca yapıldığı bildirilmişti.







Anayasa'nın 85. maddesine göre, milletvekilinin yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına veya milletvekilliğinin düşmesine ilişkin karar verilmesi hallerinde, Meclis Genel Kurulu kararının alındığı tarihten başlayarak 7 gün içerisinde ilgili milletvekili veya bir diğer milletvekili, kararın, anayasa, kanun veya iç tüzüğe aykırılığı iddiasıyla iptali için Yüksek Mahkemeye başvurabiliyor. Aynı maddede, Anayasa Mahkemesinin, iptal istemini 15 gün içerisinde kesin karara bağlaması hükmü yer alıyor.







Dosyayla ilgili görevlendirilen Anayasa Mahkemesi raportörü de raporunda, başvuruların "görevsizlik nedeniyle reddedilmesi" yönünde görüş belirtmişti.







Yüksek Mahkeme'nin ret gerekçesinin, yazımın tamamlanmasının ardından açıklanacağı öğrenildi.