O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

ANAYASA MAHKEMESİ'NDEN BİR ÖNEMLİ İPTAL DAHA


ANAYASA MAHKEMESİ'NDEN BİR ÖNEMLİ İPTAL DAHA
Tarih : 15 Temmuz 2015, 09:07
Puan Ver : Anayasa Mahkemesi'nden Bir Önemli İptal Daha(9/10)10


Dershanelerin kapatılmasına vize vermeyen Anayasa Mahkemesi 4 yılını dolduran okul müdürlerinin görevden alınması, müdürlerin vali tarafından atanması ve Bakanlık Merkez Teşkilatı yöneticilerinin görevine son verilmesini sağlayan yasa maddesini iptal etti.



Anayasa Mahkemesi'nden görevden alınan binlerce okul müdürüne de iyi haber geldi. Anayasa Mahkemesi, binlerce okul müdürü ile Bakanlık Merkez Teşkilatı yöneticilerinin görevine son veren maddeyi de iptal etti. Böylece görevden alınan ve düz öğretmen yapılan müdürlere geri dönüş yolu açıldı.








Etiketler: Anayasa  Mahkemesi  Nden  Bir  Önemli  İptal  Daha    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER