

Dershanelerin kapatılmasına vize vermeyen Anayasa Mahkemesi 4 yılını dolduran okul müdürlerinin görevden alınması, müdürlerin vali tarafından atanması ve Bakanlık Merkez Teşkilatı yöneticilerinin görevine son verilmesini sağlayan yasa maddesini iptal etti.







Anayasa Mahkemesi'nden görevden alınan binlerce okul müdürüne de iyi haber geldi. Anayasa Mahkemesi, binlerce okul müdürü ile Bakanlık Merkez Teşkilatı yöneticilerinin görevine son veren maddeyi de iptal etti. Böylece görevden alınan ve düz öğretmen yapılan müdürlere geri dönüş yolu açıldı.