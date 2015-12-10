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anayasa mahkemesinden abdullah gül kararı

ANAYASA MAHKEMESİNDEN ABDULLAH GÜL KARARI

AYM, Ergün Poyraz’ın kitabı nedeniyle Gül’e tazminat ödemeye mahkum edilmesinin, ifade özgürlüğünün ihlali olduğuna karar verdi.

Tarih : 10 Aralık 2015, 09:40
Puan Ver : Anayasa Mahkemesinden Abdullah Gül Kararı(8/10)9


Anayasa Mahkemesi (AYM), Ergün Poyraz'ın "Musa'nın Gül'ü" adlı kitabı nedeniyle 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e tazminat ödemeye mahkum edilmesinin, ifade özgürlüğünün ihlali olduğuna oy çokluğuyla karar verdi.



Ergün Poyraz'ın 2007 yılında yazdığı "Musa'nın Gül'ü" adlı kitap nedeniyle 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e tazminat ödemesine mahkum edilmesinin, ifade ve basın özgürlüğünü ihlal ettiği iddiasına ilişkin AYM'nin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.



AYM gerekçeli kararında, Ergün Poyraz'ın, ifade özgürlüğünün ihlal edildiği yönündeki iddiasının kabul edilebilir olduğuna oy birliğiyle, ifade özgürlüğün ihlal edildiğine ise oy çokluğuyla karar verdi.



Başvuruya konu kitabın içeriğinde, davacı Abdullah Gül'ün yaşam öyküsü, eğitimi, evliliği ve siyasi yaşamına ilişkin bazı detaylara yer verildiği ve bazı iddiaların ortaya atıldığı kaydedildi.










Etiketler: Anayasa  Mahkemesinden  Abdullah  Gül  Kararı    haber

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