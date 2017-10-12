ANAYASA MAHKEMESİ, İLKER BAŞBUĞ'UN YARGILANMASI İÇİN BAŞBAKANLIK'TAN KOVUŞTURMA İZNİ İSTEDİ
Ergenekon davasında yargılanan eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Başbuğ, Dursun Çiçek, Hasan Iğsız ve Nusret Taşdeler'in de aralarında bulunduğu 19 kişinin Yüce Divan'daki yargılanma süreci başlıyor.
Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Yüce Divan sıfatıyla İlker Başbuğ ile 19 kişi hakkındaki 'Ergenekon' davasıyla ilgili dosyanın ön incelemesini yapTI.
YENİDEN YARGILANMALARI GÖRÜŞÜLDÜ
Konuyla ilgili ön inceleme, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme, silahlı terör örgütü kurma veya yönetme, silahlı terör örgütüne üye olmak suçlarından sanık Mehmet İlker Başbuğ ve diğer 18 sanığın yargılanmaları" olarak gündeme alındı.
İZİN VERİLMEZSE DAVA DÜŞECEK
Anayasa Mahkemesi (AYM), eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ'un yargılanabilmesi için Başbakanlık'tan kovuşturma izni alınmasına karar verdi.
Diğer 18 ismin dosyası ise ayrıldı. Başbakanlığın kovuşturma izni vermesi durumunda AYM Yüce Divan sıfatı ile Başbuğ ve 18 sanığı yargılayacak.
Kovuşturma izni verilmemesi durumunda ise Başbuğ yönünden davanın düşürülmesine karar verilecek. Diğer 18 sanığın dosyası ise geldiği yerel mahkemeye iade edilecek.
BAŞBUĞ YARGILANMAK İSTİYOR
İlker Başbuğ'un avukatı, daha önceden yaptığı açıklamada, Yüce Divan'da yargılanmayı istediklerini, Başbakanlığın izin vermesiyle kendilerini yeniden yargılamayla aklayabileceklerini söylemişti.
Kaynak: haberinburada
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