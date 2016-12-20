

WHnFvwkAnayasa değişikliğinin görüşülmeye başlandığı Anayasa Komisyonu Toplantı Salonu'nda çok sayıda milletvekili ayakta kalınca, Başkan Mustafa Şentop, görsel basın mensuplarının ve danışmanların salondan çıkarılmasıyla sorunun çözüleceğini dile getirdi. Muhalefet milletvekilleri ise salonun değiştirilmesi talebinde bulunarak, basın mensuplarının toplantıda kalması gerektiğini söyledi.







AK Parti ve MHP'nin içeriğinde uzlaştığı ve başkanlık sistemini de kapsayan 21 maddelik anayasa değişikliği teklifinin görüşüldüğü TBMM Anayasa Komisyonu, Mustafa Şentop'un başkanlığında toplandı. Adalet Komisyonu üyelerinin yanı sıra Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve siyasi partilerin grup başkanvekillerinin de katıldığı 132 koltuklu komisyon salonunda çok sayıda milletvekili ve dinleyici ayakta kaldı. Komisyon toplantısının başlangıcında Mustafa Şentop, Rus Büyükelçi Andrey Karlov'un silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin çok üzücü bir hadise olduğunu belirterek, saldırıyı kınadı.







kaynak:habertürk