Anayasa Komisyonu çalışmalarına hız verdi. Dün, teklifin 6, 7, 8 ve 9.maddeleri kabul edildi. 8. Maddedeki 'Cumhurbaşkanı'nın doğuştan Türk vatandaşı olması' ifadesindeki 'doğuştan' ibaresi çıkarıldı. Paketin bazı maddelerinde de değişiklik kararı alındı



Anayasa Komisyonu çalışmalarına hız verdi. Dün, teklifin 6, 7, 8 ve 9.maddeleri kabul edildi. 8. Maddedeki 'Cumhurbaşkanı'nın doğuştan Türk vatandaşı olması' ifadesindeki 'doğuştan' ibaresi çıkarıldı. Paketin bazı maddelerinde de değişiklik kararı alındı.



TBMM Anayasa Komisyonu CHP ve HDP'nin engellemelerine rağmen çalışmalarına hız verdi. Komisyonun çalışmalarını bu hafta sonu tamamlaması ve TBMM Genel Kurulu'nun mesaisine başlamasıyla da Genel Kurul görüşmelerinin başlaması planlanıyor.







MYK'DAN DEĞİŞİKLİK KARARI ÇIKTI







Komisyonun dünkü çalışmalarında 6, 7, 8 ve 9.maddeler kabul edildi. Komisyonda partili cumhurbaşkanlığını da düzenleyen 8. maddeki “doğuştan Türk vatandaşları" ibaresini önergeyle “Türk vatandaşlığı" biçiminde değiştirildi. Başbakan Binali Yıldırım başkanlığındaki AK Parti MYK toplantısında ise teklifteki bazı maddelerde de değişiklik yapılması kararlaştırıldı.







15. MADDE ÇIKACAK







Alınan bilgiye göre, komisyon görüşmelerinde, önergelerle bazı değişiklikler yapılacak. Teklifin 15. maddesinde yer alan, "Merkezi idare kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarının, kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenir" hükmü teklifin 11. maddesine eklenecek. Bu durumda 15. madde metinden çıkmış olacak.







MADDE SAYISI 19'A DÜŞTÜ







Dün "yedek milletvekilliği" ile ilgili düzenlemenin çıkarılmasıyla birlikte madde sayısı 20'ye düşen teklif, böylece toplam 19 madde olacak. Ayrıca, teklifte 12 olarak öngörülen Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üye sayısı 13'e çıkarılacak. Adalet Bakanı ile müsteşar da HSYK'nın doğal üyesi olacak







3 OCAK'TA GENEL KURUL'DA







Gece geç saatlere kadar çalışan komisyon en geç cumartesi günü çalışmalarını tamamlamayı hedefliyor. Bütçe görüşmelerinden sonra ara veren TBMM Genel Kurulu 3 Ocak'ta mesaiye başlayacak. Çalışmalar tamamlanırsa AK Parti'nin teklifi Genel Kurul'un açılmasıyla görüşülmeye başlanacak.







CHP'den talihsiz açıklamalara devam







Anayasa değişikliği teklifinin görüşmeleri sırasında CHP Milletvekili Akın Üstündağ “Bu Anayasa değişikliği hainliktir. Hainlik yapıyorsunuz" dedi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ise bu sözlere çok sert tepki gösterdi: “Anayasa yapmak milletin verdiği yetkiyi kullanmaktır, görevi yerine getirmektir. Milletin emrine uymaktır. Bu parlamentoyu yeni Anayasa yapmaya ehil görmeyenler demokrasiyi hazmedememiş olanlardır."







kaynak:yenişafak