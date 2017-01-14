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anayasa değişiklik teklifinin 11. maddesi kabul edildi

ANAYASA DEĞİŞİKLİK TEKLİFİNİN 11. MADDESİ KABUL EDİLDİ

TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişikliği teklifinin 11. maddesine 341 kabul, 134 ret oyu verildi.

Tarih : 14 Ocak 2017, 09:13
Puan Ver : Anayasa Değişiklik Teklifinin 11. Maddesi Kabul Edildi(7/10)7


Anayasa değişikliği teklifinin TBMM ve cumhurbaşkanı seçimlerinin yenilenmesini düzenleyen 11. maddesine 341 kabul, 134 ret oyu verildi.



TBMM Genel Kurulunda, teklifin 11. maddesinin gizli oylamasına 483 milletvekili katıldı. Oylamada 341 kabul, 134 ret oyu kullanıldı, 1 oy çekimser sayıldı, 5 oy boş, 2 oy geçersiz çıktı.



Teklifin 11. maddesine göre, TBMM, üye tam sayısının 5'te 3 çoğunluğu ile seçimlerin yenilenmesine karar verilebilecek. TBMM genel seçimi ile cumhurbaşkanı seçimi birlikte yapılacak.



 



kaynak:sabah








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