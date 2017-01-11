

TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişikliği teklifinin ilk iki maddesi kabul edildi. Teklifin ilk maddesi için yapılan oylamaya 484 milletvekili katıldı, 347 kabul, 132 ret oyu verildi. Oylamada 2 çekimser, 2 boş, 1 geçersiz oy çıktı. İkinci maddenin oylamasına ise 480 milletvekili katılırken 343 kabul, 133 ret oyu kullanıldı, 1 çekimser, 2 boş, 1 geçersiz oy çıktı.







GİZLİLİK TARTIŞMASI



Meclis Başkanvekili Ahmet Aydın, oylama sırasında sık sık milletvekillerini kabinlerin ve kupaların önünde beklememeleri konusunda uyardı. AK Parti'li ve CHP'li bazı milletvekilleri arasında oylamanın gizliliğiyle ilgili kısa süreli tartışma yaşandı.







kaynak:habertürk