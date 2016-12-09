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ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ TEKLİFİ BUGÜN MECLİS'E SUNULACAK


ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ TEKLİFİ BUGÜN MECLİS'E SUNULACAK
Tarih : 09 Aralık 2016, 12:25
Puan Ver : Anayasa Değişikliği Teklifi Bugün Meclis'e Sunulacak(5/10)7


AK Parti ve MHP'nin üzerinde anlaştığı anayasa değişikliği teklifi bugün Meclis'e sunulacak.



Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Grup Başkanvekilleriye son rötuşlar için bir araya geldi.



20 madde olduğu belirtilen teklif, 316 AK Parti milletvekilinin imzasıyla Meclis Başkanlığı'na sunulacak.



Teklif önce Anayasa Komisyonu'na sunulacak, daha sonra ise Genel Kurul'a gelecek.



AK Parti ve MHP arasındaki görüşmelerde cumhurbaşkanının Yüce Divan'a gönderilmesi konusunda pürüz yaşanmıştı. MHP'nin önerdiği teklife AK Parti'nin "evet" dediği belirtildi.



Buna göre; Cumhurbaşkanının Yüce Divan'a gönderilmesi salt çoğunlukla teklif edilebilecek. Ayrıca teklifle komisyon kurulabilmesi için 5'te 3 çoğunluk aranacak.



Ancak değişiklik teklifiyle birlikte milletvekili sayısının 550'den 600'e çıkartılması planlanıyor. Böylece gerekli milletvekili sayısı da değişmiş olacak.



AK Parti ve MHP'nin üzerinde anlaştığı teklifle, yedek milletvekilliği, 18 yaşa seçilme hakkı gibi değişiklikler öngörülüyor.



 



kaynak:ntv








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