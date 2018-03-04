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ANAOKULUNDA SKANDAL! ÖĞRETMEN, ÇOCUĞU YERDE SÜRÜKLEYEREK DIŞARI ATTI


Anaokulunda skandal! Öğretmen, çocuğu yerde sürükleyerek dışarı attı
Tarih : 04 Mart 2018, 16:50
Puan Ver : Anaokulunda Skandal! Öğretmen, Çocuğu Yerde Sürükleyerek Dışarı Attı(5/10)1

Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki özel bir anaokulunda öğretmenin bir çocuğu sürükleyerek kapıdan dışarıya çıkardığı görüntüler, büyük tepki çekti.

ÇOCUK ÖĞRETMENİN ELİNDEN KURTULMAYA ÇALIŞIYOR

Turgutlu'da bir kreşte yaşandığı belirtilen görüntüler sosyal medyayı karıştırdı. Anaokulunun güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir çocuk kendisini tutan öğretmenin elinden kurtulmaya çalışıyor. Bu sırada çocuğun durumunu gören diğer bir öğretmen, çocuğu kıyafetinden tutarak dışarıya çıkarmaya çalışıyor.

DİRENEN ÇOCUĞU SÜRÜKLEYEREK DIŞARI ÇIKARTIYOR

Öğretmen, dışarıya çıkmamak için kendisine direnen çocuğu, bu kez sürükleyerek kapının dışına çıkartıyor. Kısa sürede sosyal medyada yayılan bu görüntü çok sayıda kişinin tepkisini çekerken, görevli öğretmenler S.G. ve A.G.'nin işlerine son verildiği öğrenildi. Olayı öğrenen öğrencinin velisi N.Y., polise başvurarak, şikayetçi oldu. Turgutlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de konuyla ilgili öğretmenler ve anaokulu hakkında soruşturma başlatılacağını belirtti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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