ANAOKULU SERVİSİNDE ÖLDÜRÜLEN ALPEREN'İN ANNESİYLE ÇEKİLMİŞ SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
İzmir'de, okul servis minibüsünde unutulduktan sonra hastanede yaşamını yitiren 3 yaşındaki Alperen Sakin'in annesiyle çekilmiş son görüntüleri ortaya çıktı.
İzmir'de, okul servis minibüsünde unutulduktan sonra hastanede yaşamını yitiren 3 yaşındaki Alperen Sakin'in annesiyle çekilmiş son görüntüleri ortaya çıktı.
BEŞİKTAŞ İÇİN TEZAHÜRAT YAPIYOR
Cep telefonu ile çekilen görüntülerde Beşiktaş taraftarı olduğu anlaşılan Alperen'in annesi Buket Sakin ile takımı için tezahürat yapıyor.
ANAOKULU SAHİBİ TUTUKLANDI
3 yaşındaki Alperen'in ölümüyle ilgili soruşturma sürdürülürken, okulun sahibi Yurdagül İşgören hakkında akşam saatlerinde yakalama kararı çıkarıldı. Anaokulu sahibi Yurdagül İşgören çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, olaydan sonra gözaltına alınıp serbest bırakılan rehber personel D.K.'nın tekrar gözaltına alınıp adliyeye sevk edildiği, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.
SAVCILIKTAN AÇIKLAMA
Soruşturmayı yürüten Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, 15 Ağustos'ta kreşe ait servis aracında unutulmasının ardından hastanede hayatını kaybeden Alperen Sakin'in ölümüne ilişkin başsavcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında çocuğun otopsi işleminin yapıldığı, kamera kayıtları da dahil tüm delillere el koyulduğu belirtildi.
Başsavcılık açıklamasında, "Olayda ağır ihmali bulunduğu tespit edilen servis şoförü savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanmıştır. Bahse konu kreşin müdürü için de gözaltı talimatı verilmiştir" denildi.
Kaynak: haberinburada
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