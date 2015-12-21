ANAOKULU BAHÇESİNE BOMBA
Terör örgütü PKK ve örgütün gençlik yapılanması YDG-H'nın Güneydoğu'da bazı ilçelerdeki yerleşim birimlerinden temizlenmesine yönelik başlatılan kapsamlı iç güvenlik harekatı sürerken, sıkışan teröristler en sonunda ana okulunun bahçesine bile el yapımı bomba bıraktı.
Çocukları siper olarak kullandığı belirtilen teröristler, polise uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Düzenlenen operasyonla önce çocuklar güvenli bölgeye alındı. Ardından da terörist gruba yönelik operasyon başlatıldı.
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