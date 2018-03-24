ANALYTİCA SKANDALI, FACEBOOK'A PAHALIYA PATLADI!
Kullanıcılarının kişisel bilgilerini bir analiz şirketiyle paylaşma skandalının ardından Facebook hisseleri haftayı yüzde 13'lük bir düşüşle kapattı.
ANALYTICA SKANDALI PAHALIYA PATLADI
Kullanıcılarının gönüllü olarak bir anket uygulaması indirerek, kayıt olan kişilerin haberi olmadan kullanıcıların ve Facebook arkadaşlarının kişisel bilgilerini, çeşitli siyasetçi ve politikacıların propaganda kampanyasını gerçekleştiren Cambridge Analytica'ya satan Facebook, skandalın etkilerini hisse senetlerindeki düşüşte de yaşadı.
HİSSELER YÜZDE 13 DÜŞTÜ
Skandalın ardından Facebook hisseleri Cuma günü haftayı yüzde 13'lük bir düşüşle 160 doların altında kapatırken, Facebook hisselerinde bu denli en son Temmuz 2012 yılında bir düşüş görülmüştü.
ZARAR VERMEYECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORLARDI
Facebook CES'su Sheryl Sandberg, skandalın ortaya çıkmasının ardından Perşembe günü CNBC'ye verdiği röportajda şirketin, kullanıcı gizliliğine verilen hasarın Facebook'un hisse senetleri veya iş modeline bir zarar vermeyeceğini düşündüğünü söylemişti.
NE OLMUŞTU?
Facebook kriterlerini ihlal ederek 50 milyon kullanıcının verisinin siyasi kampanyalarda kullanılması skandal etkisi yarattı. Trump'ın eski danışmanının da kurucusu olduğu şirketlerin gerçekleştirdiği kampanyalar arasında 2016 ABD seçimleri ve İngiltere'nin Brexit oylaması olması dikkat çekiyor.
Kaynak: haberinburada
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