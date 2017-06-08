

Piyasalar, 2007'yi tekrar yaşıyor.







Euro, gücünü kaybediyor ve ABD'li yatırımcılar Avrupa hisselerini satın alıyor. Euro bölgesi ortak para biriminin güçlü yükselişini meşrulaştıran geleneksel teoriler çözülmüş durumda. Yatırımcılar, düşük volatilitenin olduğu bir ortamın keyfini çıkarıyor.







Deutsche Bank AG stratejisti George Saravelos, Euro'nun dolar karşısında bu yıl içerisinde yaptığı yüzde 7'lik rallinin ardından temkinli olunmasını tavsiye etti.







Saravelos, Çarşamba günü bir müşterisine yazdığı notta, "Euro'ya geçtiğimiz aylarda ilginç bir şey oldu" dedi ve "Fiyat hareketlerini genel olarak açıklayan neredeyse bütün geleneksel faktörler ortadan kalktı" dedi.







kaynak:milliyet