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'anahtar teslim fabrika'da sona gelindi

'ANAHTAR TESLİM FABRİKA'DA SONA GELİNDİ

Özlü, "Yüksek Planlama Kurulu'nda, anahtar teslim fabrika konusunda son çalışmayı yaptık ve uygulamaya en geç bu ay içinde geçeceğiz" diye konuştu.

Tarih : 15 Eylül 2016, 11:50
Puan Ver : 'anahtar Teslim Fabrika'da Sona Gelindi(10/10)12


Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Yüksek Planlama Kurulu'nda, anahtar teslim fabrika konusunda son çalışmayı yaptıklarını ve uygulamaya en geç bu ay içinde geçeceklerini belirterek, "Yatırımcı, işadamı, sanayici, elindeki parayı arsaya binaya harcamayacak. Arsayı ve binayı biz vereceğiz, o sadece makinelerini getirip işletecek." dedi.


 


Bakan Özlü, Başbakan Binali Yıldırım tarafından açıklanan, "Doğu ve Güneydoğu Yatırım Destek Hamlesi"ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.


 


Doğu ve Güneydoğu Yatırım Destek Hamlesi paketinin bölgedeki 23 ili kapsadığını dile getiren Özlü, "Pakette yılda 200 bin olmak üzere, 4 yılda toplam 800 bin kişiye istihdam oluşturulması öngörülüyor. 4 yılda kamunun 62 milyar lira yatırım yapması ve buna karşılık özel sektörün de 140 milyar lirayı bulacak bir yatırım yapması bekleniyor." diye konuştu.


 


Özlü, bölgede meydan gelen terör olaylarında, çok sayıda şehrin tahrip olduğuna işaret ederek, "Önümüzdeki 1 yıl içinde, bölgede ne kadar evi yakılan, yıkılan kişi varsa hepsi evlerine kavuşacaklar. Paket çerçevesinde bölgede, 67 bin yeni konut ve 15 yeni hastane inşa edilecek." ifadelerini kullandı.







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