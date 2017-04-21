ANADOLUJET'TEN 1 LİRAYA BİLET
Anadolujet, 9. yaşına özel olarak yolcularına 1 liraya uçma fırsatı veriyor.
AnadoluJet, şirketin 9. yaşına özel yaptığı kampanyayla, 22-24 Nisan'da 23 Mayıs-22 Haziran tarihleri arasında uçmak üzere bilet satın alan yolcularını diledikleri yönde 1 liraya uçuracak.
Kampanyaya ilişkin detaylara şirketin internet sitesinden ulaşmak mümkünken, yapılan açıklamaya göre 9-11 Haziran tarihleri kampanya kapsamı dışında tutuldu.
kaynak:dünya
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